O hakimler FETÖ'den yargılanacak
Balyoz davası ve Kozmik Oda soruşturmasındaki savcılar ile bu davalarla ilgili kararı onaylayan hakimlere Yargıtay'dan kötü haber geldi.
Yargıtay, ihraç edilen hakim ve savcıların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göderilen dosyalarının FETÖ kapsamında ele alınmasını istedi.
Dosyaları gönderilen hakimler: Kozmik Oda'nın aranmasıyla ilgili kararı veren hakim Kadir Kayan, Balyoz davasını onayan eski Yargıtay 9. Daire Başkanı Ekrem Ertuğrul, Hamza Yaman, Ahmet Toker, Fikriye Şentürk, Abdurrahman Kavun
Savcılar: Balyoz ve Ergenekon soruşturmalarında görev alan ve daha sonra da Yargıtay üyesi olan savcılar Mehmet Murat Yönder ile Süleyman Pehlivan
MİLLİYET
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