O hastalık Çorum'da hortladı!
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı Çorum'un Dodurga köyünde hortladı. 48 yaşındaki 2 çocuk annesi Meryem Koçak, KKKA şüphesiyle Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Meryem Koçak’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü. İsmail Koçak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzgün olduğunu belirterek, "Eşimin vücudunda keneye rastlamadık, ısırdığını da bilmiyoruz. Daha önce bizim köyümüzden bu şekilde 3-4 vaka olmuştu" dedi.
HÜRRİYET
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