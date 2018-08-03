O havalimanının adı belli oldu
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 400 yeni projeyi içeren 100 günlük eylem planını açıkladı. Erdoğan, Muş Havalimanı'nın adını Sultan Alpaslan olarak duyurdu.
Erdoğan açıklamasında “Şimdi heyecanlandım. Açılışta veririz diyordu arkadaşlar ama Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binaları bitiyor. Şimdi artık Muş Havalimanı demeyelim dedi arkadaşlara. Oranın adını da Sultan Alparslan Havalimanı koyalım dedik” şeklinde konuştu.
TRT
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