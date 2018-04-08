O ilçe mahalle mahalle değerleniyor!

Giriş : 08.04.2018 / 09:25:00

08.04.2018 / 09:25:00 Güncelleme : 08.04.2018 / 09:26:00

Kanal İstanbul güzergâhının resmi olarak açıklanmasıyla birlikte Küçükçekmece'de yeni bir talep ve fiyat artışı yaşanıyor.