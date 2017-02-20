Facebook Twitter Rss

O ilde art arda 3 deprem!

O ilde art arda 3 deprem!.18079
  • Giriş : 20.02.2017 / 08:08:00

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 3 ayrı sarsıntı meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Şırnak'ın Uludere ilçesi sallandı. Şenoba'da 4.0, Hilal beldesinde 3.1 ve 2.6 olmak üzere 3 ayrı deprem meydana geldi. Olayda can ya da mal kaybı olmazken bölgede yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Konuya ilişkin Kandilli'den açıklama geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; merkez üssü Şırnak'ın Uludere ilçesinde Richter ölçeğine göre saat 20.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin Şırnak ve Beytüşşebap’tan da hissedildiği öğrenildi.

Üvey babası baltayla öldürdü

Emniyet uyardı: FETÖ fırsat kolluyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kandil'den 'Kayyumları vurun' talimatı

Kandil'den 'Kayyumları vurun' talimatı

Kandil'den Türkiye'deki örgüt üyelerine şoke eden bir talimat geldi.

TSK açıkladı: 27'si öldürüldü

TSK açıkladı: 27'si öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklama geldi.

 

Doktor Orhan Çetin hastanede intihar etti

Doktor Orhan Çetin hastanede intihar etti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışırken FETÖ soruşturma

Başka kadınla yakalandı, karısını öldürdü!

Başka kadınla yakalandı, karısını öldürdü!

Kendisini başka bir kadınla yakalayan eşini, 10 gün sonra öldürdü.

 

'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?'

'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?'

FETÖ/PDY'ye yönelik süren operasyonlar kapsamında Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan hakim ve savc

Afyon'daki kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı

Afyon'daki kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada 33 yaşındaki M.B. bacağından vurularak yaralandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya