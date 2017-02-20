O ilde art arda 3 deprem!
Şırnak'ın Uludere ilçesi sallandı. Şenoba'da 4.0, Hilal beldesinde 3.1 ve 2.6 olmak üzere 3 ayrı deprem meydana geldi. Olayda can ya da mal kaybı olmazken bölgede yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Konuya ilişkin Kandilli'den açıklama geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; merkez üssü Şırnak'ın Uludere ilçesinde Richter ölçeğine göre saat 20.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin Şırnak ve Beytüşşebap’tan da hissedildiği öğrenildi.
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