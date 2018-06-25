O ilde tek milletvekilini AK Parti aldı
Gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Bayburt'ta resmi olmayan sonuçlara göre bir tek AK Parti'nin milletvekili çıkardığı öğrenildi.
Bayburt'ta resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Fetani Battal milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmeye hak kazandı. Bayburt'ta daha önce 2 dönem milletvekilliği yapan Fetani Battal, yeniden milletvekili seçildi.
Fettani Battal (AK Parti): 1963'te Bayburt'ta doğdu. Eğitimci; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22 ve 23'üncü dönem Bayburt Milletvekili olarak mecliste görev aldı. İngilizce bilen Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TRT
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