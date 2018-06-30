O ilde termometreler 51 dereceyi gösterdi
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır bugün adeta kavruldu.
Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sıcak hava, öğle saatlerinde doruğa ulaştı. Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği Diyarbakır’da sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti.
Aşırı sıcaklar nedeniyle uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların özellikle güneşin etkili olduğu saat 11.00 ila 16.00 arasında çok fazla dışarıda bulunmamalarını söyledi. Sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemine değinen uzmanlar, gün içerisindeki işlerin öğleden önce yapılması uyarısında bulundu.
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