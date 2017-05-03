Facebook Twitter Rss

O internet sitesi veda etti

O internet sitesi veda etti.9793
  • Giriş : 03.05.2017 / 16:01:00

Al Jazeera, Türk çalışanlarına teşekkür mesajı yayımladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Al Jazeera, faaliyetlerine 3 Mayıs 2017 tarihi itibariyle son vereceklerini belirterek Türk çalışanlarına teşekkür mesajı yayımladı. Al Jazeera, fedakarlık, bağlılık ve profesyonellikleri için yayınladığı mesajla veda etti.

Al Jazeera Türk'ten yapılan veda açıklaması şöyle:

Al Jazeera Türk Dijital’deki ekibimiz, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca gerek Türkiye’den gerekse dünyadan son dakika haberlerini, özel dosyaları ve önemli gelişmeleri sizlerle ulaştırmak için çalıştı. Kaliteli, bağımsız ve itibarlı gazeteciliğe olan desteğinizden ötürü sizlere teşekkür ederiz.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, Al Jazeera Media Network’ün yürütmüş olduğu iş gücü optimizasyonunun bir parçası olarak, Al Jazeera Türk Digital’in faaliyetleri 3 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sona erecektir. Kararımız, her ne kadar dünya çapında medya endüstrisinde meydana gelen gelişmelerle uyumlu olsa da, alınması zor bir karar olmuştur. Al Jazeera Media Network olarak, Al Jazeera Türk Digital’deki çalışma arkadaşlarımıza bağlılıkları, fedakarlıkları ve profesyonellikleri için teşekkür ediyoruz.

Türkiye, hem kendi topraklarındaki hem de komşu ülkelerdeki haberlerin dünyaya aktarılması bakımından Al Jazeera Media Network için halen büyük önem arz etmektedir. Al Jazeera Türk Digital faaliyetlerine devam etmeyecek de olsa, Al Jazeera Media Network bölgedeki güncel haberleri ve görüşleri yayınlamaya, Türkiye ve geleceği ile bağlı olmaya devam edecektir.

HÜRRİYET

CHP'den flaş kongre kararı!

Galatasaray ilk transferini F.Bahçe'den yaptı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

YSK acil toplandı! Karar açıklandı!

YSK acil toplandı! Karar açıklandı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), basında yer alan haberler üzerine toplandı.

THY uçağı Moskova'ya acil iniş yaptı

THY uçağı Moskova'ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları (THY), uçağı Moskova'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

 

Bodrum'da çöplükte büyük bir yangın çıktı!

Bodrum'da çöplükte büyük bir yangın çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöplükte büyük bir yangın çıktı.

BTK Başkanı'ndan Wikipeida yorumu

BTK Başkanı'ndan Wikipeida yorumu

BTK Başkanı Sayan, Wikipedia ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

 

Görese Dağı'nda çatışma!

Görese Dağı'nda çatışma!

Dicle ile Arıcak ilçeleri arasında kalan Görese Dağı'nda çatışma çıktı.

Schumacher tekerlekli sandalyeye mahkum!

Schumacher tekerlekli sandalyeye mahkum!

Michael Schumacher tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya