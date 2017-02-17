O isim ByLock'tan tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası ile ilgili manipülasyon yaptığı iddiası ile yargılanan eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç'in tutuklandığı ortaya çıktı. Dinç'in ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PYD örgütünün kriptolu programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 polis, ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Mahkeme heyeti, aralarında büyük birlik partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamanı yitirdiği helikopter kazasını, verdiği yanlış bilgi ile manipüle ettiği öne sürülen dönemin İstihbarat Şube Müdürü ve daha sonra Kayseri Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Orhan Dinç ile Gazi Huylu, Hamit Dişli, Süleyman Güzeldemirci, Etem Çamcı, Mehmet Bezgin, Osman Karaman, Osman Gişi, Murat Doğan ve İrfan Soner Yiğit çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Mehmet Y., Erhan E., Mahmut Y., Mustafa A. ve Ahmet E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
MİLLİYET
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