O isim FETÖ'den gözaltına alındı
Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ve jandarma ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y'nin evinde arama yaptı.
TRT
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