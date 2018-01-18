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O ismi duyan Galatasaray taraftarları çıldırdı

O ismi duyan Galatasaray taraftarları çıldırdı.19338
  • Giriş : 18.01.2018 / 16:25:00

Gençlerbirliği oyuncusu Uğur Çiftçi'nin Galatasaray taraftarları çıldırdı.

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Büyüyen Beşik

Gençlerbirliği'nde forma giyen Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiası taraftarları çıldırdı. Sarı-kırmızılar golcü oyuncuyu dört gözle bekliyor.

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