O ismi duyan Galatasaray taraftarları çıldırdı
Gençlerbirliği'nde forma giyen Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiası taraftarları çıldırdı. Sarı-kırmızılar golcü oyuncuyu dört gözle bekliyor.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Fatih Terim, Cengiz Ünder için harekete geçti
Trabzonspor, Fılıp Novak'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Fılıp Novak'ı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Van Persie, Fenerbahçe'nin sabrını taşırdı
Tecrübeli oyuncu Van Persie, Fenerbahçe'nin sabrını taşırdı.
Trabzonlu Burak Yılmaz Beşiktaş'a önerildi!
Trabzonspor'da oynayan Burak Yılmaz ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Rıdvan Dilmen kararını verdi: Kapatıyorum
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesaplarını kapatıyor.