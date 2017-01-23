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O kaymakamın görev yeri değiştirildi

O kaymakamın görev yeri değiştirildi.20689
  • Giriş : 23.01.2017 / 17:11:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kaymakam ile ilgili önemli bir karar alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşmada eleştirdiği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit'in görev yeri değiştirildi. Değişimin gerekçesi olarak '15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmemesi gösterildi.

A Haber'in haberine göre, İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş ise Bahçelievler Kaymakamlığı'na vekaleten atandı. Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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