O kaymakamın görev yeri değiştirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşmada eleştirdiği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit'in görev yeri değiştirildi. Değişimin gerekçesi olarak '15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmemesi gösterildi.
A Haber'in haberine göre, İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş ise Bahçelievler Kaymakamlığı'na vekaleten atandı. Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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