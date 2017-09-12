O köy PKK tarafından işgal edildi!
Dağ filmi senaryosu gereği Türk askerinin terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtardığı Türkmen Çardaklı Köyü'nün terör örgütü PKK tarafından işgal edildiği öğrenildi. Konuya ilişkin Türkmen gazeteci Reşat Salihi'den açıklama geldi.
Türkmen gazeteci Reşat Salihi, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Çardaklı Köyü'nün PKK'lılar tarafından işgal edildiğini ve yolların kapatıldığını duyurdu.
Salihi şu ifadeleri kullandı: "Dağ II filminde IŞİD'ten kurtarıp gururlandığınız Türkmen Çardaklı köyü var ya? Hah işte o köye şu an PKK'lılar girdi yolları kapttılar."
HÜRRİYET
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