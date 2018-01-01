O kulüp kapanıyor!
Futbol camiasına bomba gibi düşen karar açıklandı. Geçen sezon küme düşen ve oynadığı TFF 1. Lig'de son sırada yer alan Gazantepspor, yaptığı açıklama ile faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.
Gaziantepspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden şok bir açıklama geldi ve kulübün kısa süre içerisinde faaliyetlerine son vereceği yazıldı.
İşte Gaziantepspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama:
Gaziantepspor''SUZ Yeni Yılınız Kutlu Olsun!
Tam 49 Yıl önce dönemin Belediye Başkanı Abdulkadir Batur başkanlığında 58 kurucu üye ile 24 Nisan 1969 yılında kuruldu GAZİANTEPSPOR.
Dünya'da örnek gösterilen bir kahramanlık destanı olan Gaziantep Savunmasında can pahasına kenti düşmana teslim etmeyen 6317 şehidin anısına matem rengi olan Siyah ve Şehitlerimizin kanını simgeleyen Kırmızı benimsenerek, renkleri Kırmızı-Siyah oldu bu koca çınarın.
FANATİK
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