O mankenin ölümündeki sır çözülüyor
6 yıl önce sevgilisi İbrahim Tokgöz'ün evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden manken Burcu Çağlayan'ın cinayetinde gelişme yaşandı.
Bir deri mağazasında mankenlik yapan ve ölümü hala gizemini koruyan Burcu Çağlayan'ın intihar edip etmediğini sevgilisinin 'avuç içi' ortaya çıkaracak.
Ölümünden 3 yıl sonra savcılık, genç mankenin balkondan atıldığı kanaatine varınca Tokgöz hakkında 'kasten adam öldürme', üst kattaki dairede kalan arkadaşı Murat Ergüç hakkında ise 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açılmıştı. Yakalama kararı çıkarılan Tokgöz 16 Aralık 2016'da duruşmaya katıldı ve olay gecesi alkol aldıklarını belirterek, genç kızın intihar ettiğini anlattı. Tokgöz sonra üst katta oturan arkadaşının yanına gittiğini ve durumu anlattığını söyledi. Savcının talebi doğrultusunda tutuklanan Tokgöz'ün avuç içi izinin alınmasına karar verildi. Ergüç'ün daire kapısındaki avuç içi izinin Tokgöz'e mi yoksa Burcu Çağlayan'a mı ait olduğu belirlenecek.
SABAH
DİĞER HABERLER
Taksi tarifelerinde büyük değişiklik
Kısa mesafe problemini çözmek için taksi tarifelerinde değişikliğe gidildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kar yağışı ile ilgili uyarı geldi.
Danıtay'dan flaş İmam Hatip kararı!
Danıştay, okulların imam hatiplere dönüşümü konusunda çarpıcı bir karar aldı.
ABD elçiliği: PYD'ye yardım etmiyoruz!
Erdoğan'ın sert çıkışına ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.
Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu
2017 Survivor yarışmasına katılacak isimler tek tek belli oldu.
Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
Sakarya'da yuvalanan DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.