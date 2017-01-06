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O mesajı ben yazmadım!

O mesajı ben yazmadım!.11853
  • Giriş : 06.01.2017 / 11:41:00
  • Güncelleme : 06.01.2017 / 11:44:44

Elif Ş., isimli vatandaş, sosyal medyadaki hesabından "Neden izmir'de patlama olmuyor?" mesajının kendisi tarafından yazılmadığını ileri sürdü.

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Reina saldırısından hemen sonra Facebook'taki sayfasından "Neden İzmir'de patlama olmuyor?" diye soru sorduğu iddia edilen Elif Ş., emniyette verdiği ifadesinde "o paylaşımı ben yapmadım" dedi.

Facebook şifresinin başka kişilerde de olduğunu ileri süren genç kadın, İzmir'de gerçekleşen patlamadan sonra bir çok kesim tarafından tartışılan paylaşımla ilgili şu ifadeyi verdi:

İŞİN BU KADAR BÜYÜYECEĞİNİ TAHMİN EDEMEDİM

"Twitter ve Facebook hesabım işyerimde sürekli açık ve 5-6 kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Fark ettiğimde çoktan paylaşılmıştı ve düzeltmek için iş işten geçmişti. Savcıya da Emniyet’e de benim hesabımdan bu mesajı atan kişinin ismini verdim. Hiçbir partiye üye değilim. Daha önce de hiçbir politik paylaşımım olmamıştı. Ülkesine, bayrağına, yurduna saygılı bir insanım. İşin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Açıkçası çok şaşırdım ve korktum. Konuyla ilgili düzeltme yapmak istedim, avukatım da harekete geçti ama kimseyle konuşamadık."

BENİM DE ÇOCUĞUM VAR...

Elif Ş. isimli vatandaş, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Kim başka bir insanın ölmesini ister ki… Ben böyle bir insan değilim, benim de çocuğum var. Böyle bir temennide bulunmak için insanlıktan çıkmış olmak gerekir. Olaylar gerçekten tamamen benim dışımda gelişti. Bu yüzden çok üzgünüm. Avukatımla birlikte açıklama yapıp kamuoyundan özür dileyeceğim."

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