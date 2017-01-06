O mesajı ben yazmadım!

Giriş : 06.01.2017 / 11:41:00

06.01.2017 / 11:41:00 Güncelleme : 06.01.2017 / 11:44:44

Elif Ş., isimli vatandaş, sosyal medyadaki hesabından "Neden izmir'de patlama olmuyor?" mesajının kendisi tarafından yazılmadığını ileri sürdü.