O suça iyi hal indirimi kalkıyor!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bundan sonra kadını ve çocuğu istismar edenlere iyi hal indirimi uygulanmayacağını bildirdi. Bakan, anne ile çocukların koruma altına alınacağını söyledi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecilerle sohbet eden Bakan Kaya, özetle şu mesajları verdi:
“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yeni bir çalışma yapıyoruz. Özellikle çocuklarla ilgili meslek gruplarında hizmet veren kişilerin belli aralıklarla sicil kaydı tutulacak. Bu periyodik olarak da istenecek. Düşünün cinsel istismarda bulunmuş bir öğretmenin mesleğine devam etmesi mümkün mü? İyi halle ilgili çalışmamız da var. Adalet Bakanlığımızla çalışmanın sonuna geldik. İyi hal denen indirim, (kravat takıp-takım elbise giyip mahkemeye gelince cezanın indirilmesi) özellikle bu tür davalarda asla geçerli olmayacak. 2018 yılı içinde artık bunun uygulanması yönünde çalışacağız.
Son dönemde eğitime çok önem veriyoruz. Toplumun farklı kesimlerine farklı eğitimler verdik. Kadınlar için teknoloji bağımlılığı eğitimi bile veriyoruz. Bu eğitimleri artıracağız. Şiddet uygulayan kişilerle ilgili teknik takip sistemi var. Burada sayı 30’du. Bunu 600’e çıkarıyoruz. İl sayısını da ikiden 6’ya yükselttik. Can güvenliğinin sorun olduğu vakalarda kelepçe uygulamasının artık zorunlu olması gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde bir baba iki çocuğunu ve sonrasında kendini öldürmüştü. Bu çok acı. Başbakanlığımızın da talimatıyla tüm süreci, tüm detaylarıyla inceliyoruz. Bir başmüfettiş görevlendirdik. Hanımefendiyle ilgili gerekli tüm desteği verdik. Kendisi maalesef bizim konukevimizden ayrılmış. Ayrılırken de ekonomik olarak destek verilmiş. Tüm hizmetlerimiz anlatılmış. Şu anda güvenlikli bir sitede ev tuttuk kendisine. Keşke yok hayatta ama... Maltepe’deki son olayda görüyoruz ki kadının koruma kararı var ancak çocukların yok. Çocukların da koruma kararı olması gerekiyordu. Anne, çocuklarını babaya kendisi teslim etmiş. Hem de görüş günü gelmeden. Maalesef çok üzücü. Şiddet söz konusu ise çocukların da koruma kararı bulunması gerekiyor.
Kadın konukevlerinin sayısı 137. Önümüzdeki dönemde belediyelere de (nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler ve büyükşehir belediyeleri) kadın konukevi açma zorunluluğu getireceğiz. Açmayana yaptırım uygulayacağız. Reyting kaygısıyla şiddet haberlerinin verilmesine karşıyız. Bu ay içinde RTÜK ve tüm kanalların genel yayın yönetmenleriyle bu konuda bir toplantı yapacağız.
Şiddet uygulayan faile de öfke kontrolü çalışması yapıyoruz. Pilot il olarak Ankara’da 103 kişi tedavi ediliyor. Şuanda kendi isteğiyle tedaviye alıyoruz.”
Kadına ve çocuğa yönelik suçlarda sanıkların "iyi hal" gerekçe gösterilerek daha hafif cezalara çarptırılması üzerine milyonlar isyan etmiş, Hürriyet son dönemde "Ses Ver" kampanyasıyla konuyu gündemde tutmuştu.
Demet Bilge Erkasap 24 Kasım'da yayınlanan Ses Ver dosyasında sorunu tarihinden bugününe ele almış, Hürriyet "Bir hakim yeter" demişti.
HÜRRİYET
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