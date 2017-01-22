O terörist Rakka'da öldürüldü
ABD'li bir teröristin koalisyon güçlerinin operasyonunda öldürüldüğü açıklandı.
Suriye’deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre Rakka operasyonu kapsamında 15 Ocak’ta Siwediye kasabasında çıkan çatışmada ’Kawa Amed’ kod adlı Amerikalı YPG’li Paolo Todd’un yaşamını yitirdiği belirtildi.
Los Angeles’li olan Paolo Todd’un 4 Kasım 2016’da YPG’ye katıldığı belirtildi. Todd’un cenazesinin Erbil üzerinden ABD’ye gönderileceği belirtildi.
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