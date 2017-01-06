O teröristlerin kim olduğu belli oldu!
Dün yaşanan hain terör saldırısında biri polis memuru 2 kişinin hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri belli oldu.
Öldürülen 2 teröristin 28 Aralık'ta İzmir'e geldikleri ve Bornova ilçesinde ev kiraladıkları belirlendi.
Çatışmada 2. terörist de öldürülmüştü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristlerin kimliklerinin belirlendiğini söylemişti. Teröristler yanlarında RPG ucuna takılacak tanksavar bile getirmiş!
İzmir'de terör örgütü PKK mensuplarınca adliye önünde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin soruşturmayı yürüten güvenlik güçleri, önemli bilgilere ulaştı. AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İzmir Adliyesi C kapısı yakınında ölü ele geçirilen PKK'lı iki teröristin üzerinden Gaziantep'te yaşayan iki kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.
Yapılan incelemede, Gaziantep'teki kişilerin teröristlerle herhangi bir bağlantısına rastlanmazken, teröristlerin PKK'nın dağ kadrosundan olduğu belirlendi.
BORNOVA'DAN EV KİRALAMIŞLAR
28 Aralık'ta İzmir'e gelerek Bornova ilçesinde bir ev kiralayan teröristler, 30 Aralık'ta yurt dışından gelen ve kimliği açıklanmayan bir kişiyle buluşup iki araç satın aldı.Araçların ödemesini yaparak ruhsatlarını da kendi adına alan kişi, aynı gün Türkiye'den ayrıldı.
Teröristlerin kiraladığı evde yapılan incelemede, akümülatör ve silikon tarzı malzemeler ele geçirildi.
LPG TANKI YANINA YERLEŞTİRMİŞLER
Araçların şehir dışına çıkarılmadığını ve patlayıcının İzmir'de hazırlandığını değerlendiren güvenlik güçleri, amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan yaklaşık 150 kilogramlık patlayıcının etkisini artırmak için aracın bagajındaki LPG tankının yanına yerleştirildiğini belirledi.
İKİNCİ PATLAYICIYA RASTLANMADI
Adliye binası yakınlarında park halindeyken kontrollü şekilde patlatılan 45 LV 414 plakalı otomobilde yapılan incelemede herhangi bir bomba düzeneğine rastlamayan güvenlik güçleri, teröristlerin, ikinci aracı saldırı sonrası kaçmak için kullanacakları ihtimali üzerinde duruyor.
Olayla ilgili gözaltında bulunan 18 şüpheliden İzmir'de yakalanan 9'unun, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle doğrudan bağlantılı oldukları ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
PKK'lı teröristlerin, Reina'ya saldıran DEAŞ'lı terörist gibi vakit kaybetmemek için şarjörleri bantladığı görülmüştü.
TERÖRİSTLERİN PLANI DA ORTAYA ÇIKTI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristlerin planıyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı: "Teröristler iki kişi, birisi terör soruşturmalarını yürüten savcıların olduğu blokta iniyor, onun valiz şeklinde bir çantası var ve çantada ağır silahlar var. Diğeri de aracı patladığı noktaya getiriyor. Fethi Sekin’in müdahalesiyle eylem erken baş oluyor. Onlar planlarını gerçekleştiremiyor. El bombaları da var. RPG’nin ucuna takılacak tanksavar var. Bu öyle birşey ki 1.5 metrelik duvarı delip geçebilecek bir alet. Patlama olduktan sonra biri C bloğa dönük saldırı yaparken diğeri el bombalarıyla içeri girmeyi planlamış. Bu da son derece önemli. Şunu ifade tememiz lazım. Türk yargısı bugüne kadar adalete hizmet etti çok şehit verdi. Adaleti ve hukuku ayakta tutmaktan devletin milletin kendilerine vrediği yetkiyi kullanmaktan geri kalmamışlardır. Birilerinin, biz korkuturuz, yıldırırız diye bir hesabı varsa boşuna hesap kitap yapmasınlar. Herkes görevini nasıl büyük bir cesaretle doğru bir şekilde yürütüp adaleti ayakta tuttuysa Türk yargısında görev yapan herkes bundan sonra da devam edecektir."
HÜRRİYET
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