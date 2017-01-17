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O uçak için arama çalışmaları durduruldu

O uçak için arama çalışmaları durduruldu.10195
  • Giriş : 17.01.2017 / 11:27:00

2014 yılında Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı için çalışmalar durduruldu.

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3 yıl önce Hint Okyanusu'nda kaybolan ve tüm arama çalışmalarına rağmen bir türlü bulunamayan Malezya uçağından umutlar kesildi.

Malezya uçağının bulunması için 160 milyon dolar harcanmasına rağmen hiçbir ize rastlanmazken aramaların durdurulmasına karar verildi.

Okyanusta 120 bin kilometrelik bir alan tarandı. Üç ülke yaptıkları ortak açıklamada, "En iyi bilimsel imkanlar kullanılmasına rağmen uçağın yeri tespit edilemedi" dendi.

Uçaktaki 239 kişinin ailesiyse büyük bir hayalkırıklığı yaşıyor. Aileler sevdiklerinin naaşınının bulunabilmesi için arama çalışmalarının sürdürülmesini istiyor.

Arama çalışmaları için toplam 160 milyon dolar harcandı.

Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken havalandıktan 40 dakika sonra radardan kaybolmuştu.

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak 2014 yılında 239 yolcu ve mürettebatla birlikte radarda koybolmuştu. Uçak pilotunun ölüm dalışı yaptığı iddia edilmişti.

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