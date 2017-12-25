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O ülke büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor

O ülke büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor.19348
  • Giriş : 25.12.2017 / 08:15:00
  • Güncelleme : 25.12.2017 / 08:23:39

Orta Amerika ülkesi Guatemala, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor.

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İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararını ilk tanıyan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nin paraya boğduğu ülkelerden olan Guatemala, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor.

Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'den sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkesinin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için gerekli talimatı verdiğini açıkladı.

Facebook'tan yaptığı açıklamada Jimmy Morales, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası bu kararı alarak, hazırlıkları başlattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine Türkiye ile Yemen, "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan bir karar tasarısı hazırlayarak BM'ye sunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, tasarıya destek verecek ülkelere maddi yardımı kesebileceklerini söylemişti.

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