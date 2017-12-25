O ülke büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor
İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararını ilk tanıyan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nin paraya boğduğu ülkelerden olan Guatemala, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor.
Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'den sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkesinin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için gerekli talimatı verdiğini açıkladı.
Facebook'tan yaptığı açıklamada Jimmy Morales, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası bu kararı alarak, hazırlıkları başlattığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.
Bunun üzerine Türkiye ile Yemen, "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan bir karar tasarısı hazırlayarak BM'ye sunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, tasarıya destek verecek ülkelere maddi yardımı kesebileceklerini söylemişti.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Suudi Arabistan Kralı, Macron ile görüştü
Suudi Arabistan Kralı Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.
Putin, Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı.
ABD: SGD sayesinde tek bir asker kaybetmedik
Amerika Birleşik Devletleri'nden SDG ile ilgili açıklama geldi.
Amerika'dan Kuzey Kore'ye sert uyarı!
Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerilim daha da yükseliyor.
Kuzey Kore'den ABD Başkanı Trump'a tepki
Kuzey Kore'den Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a tepki geldi.