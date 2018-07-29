Facebook Twitter Rss

O ülke fena sallandı! 6.4 şiddetinde deprem

O ülke fena sallandı! 6.4 şiddetinde deprem.19030
  • Giriş : 29.07.2018 / 08:48:00

Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Güney Asya ülkesi Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Birçok bina yıkılırken, hastaneler yaralılarla doldu taştı.

ABD Jeologik Araştırma Merkezi'nin depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Yerin 7 Km. altında meydana gelen depremde, adada bulunan birçok ev hasar gördü. Endonezya'nın turistik Bali Adası'nın hemen yanında bulunan Lombok Adası'nda yaralananların olduğu da bildirildi. Endonezya, Pasifik havzasındaki deprem kuşağının içinde bulunuyor.

Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki Sumatra depremi, 230 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

TRT

Filistin direnişinin sembolü için karar

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD'de şok saldırı: en az 10 kişi can verdi

ABD'de şok saldırı: en az 10 kişi can verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırı şoku yaşanıyor.

O dans ederken, küçük kızı açlıktan öldü

O dans ederken, küçük kızı açlıktan öldü

29 yaşındaki dansöz Devın Moon'un küçük kızı açlıktan öldü.

 

ABD Başkanı Trump'ın yıldızını parçaladılar

ABD Başkanı Trump'ın yıldızını parçaladılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızını parçaladılar.

YPG ile Esad aynı masada!

YPG ile Esad aynı masada!

Terör örgütü YPG, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la masaya oturdu.

 

Seçim günü katliam: 25 ölü!

Seçim günü katliam: 25 ölü!

Pakistan'da düzenlenen seçimlerde 25 kişi hayatını kaybetti.

Atina'daki yangında ölü sayısı 79 oldu

Atina'daki yangında ölü sayısı 79 oldu

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki yangında ölü sayısı 79 oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya