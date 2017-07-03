O ülke G20'ye katılmıyor!
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmıyor. 81 yaşındaki kralın zirveye katılmayacağını Alman Sözcü Seibert açıkladı.
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