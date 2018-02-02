O ülke, Kuzey Kore ile tüm ilişkilerini kesti
Balistik füze denemeleri ile tüm dünyadan tepki gören ve Amerika Birleşik Devletleri ile birçok kez savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore ile ilgili Ürdün'den çarpıcı bir karar geldi. Ürdün yönetimi, Kore ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti.
Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Bakanlar Kurulu'nun, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini öngören 15 Ocak tarihli ve 6056 sayılı kararının kabul edildiği" bilgisi yer aldı. Kararda ayrıca, Kuzey Kore'nin Amman Büyükelçisinin görevinin sona ereceği ve karşı tarafa da bunun büyükelçi aracılığıyla tebliğ edileceği belirtildi.
Ürdünlü üst düzey bir yetkili ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Kuzey Kore ile ilişkilerini kesme kararının egemenlik hakkının ve yüksek devlet menfaatinin bir sonucu olduğunu ifade etti.
Nükleer faaliyetlerinden ötürü Kuzey Kore'ye uluslararası yaptırımlar uygulanıyor.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Yunanistan'dan skandal karar!
Yunanistan, Türkiye'nin DHKP-C üyesi Mehmet Doğan ile ilgili son kararını verdi.
Şok! Fransa'da askeri helikopterler çarpıştı!
Fransa'da askeri helikopterlerin çarpışması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Almanya ile İsrail arasında kriz
Almanya Dışişleri Bakanı ile Binyamin Netanyahu arasında kriz patlak verdi.
ABD o ismi terör listesine aldı
Amerika Birleşik Devletleri, Hamas lideri Haniye'yi terör listesine aldı.
Hamaney'den ABD'ye terör örgütü tepkisi
İran'ın Ruhani lideri Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama yaptı.