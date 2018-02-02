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O ülke, Kuzey Kore ile tüm ilişkilerini kesti

O ülke, Kuzey Kore ile tüm ilişkilerini kesti.25967
  • Giriş : 02.02.2018 / 08:48:00

Ürdün yönetimi, yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Kuzey Kore ile tüm ilişkilerini kesti.

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Büyüyen Beşik

Balistik füze denemeleri ile tüm dünyadan tepki gören ve Amerika Birleşik Devletleri ile birçok kez savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore ile ilgili Ürdün'den çarpıcı bir karar geldi. Ürdün yönetimi, Kore ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Bakanlar Kurulu'nun, Kuzey Kore ile  diplomatik ilişkilerin kesilmesini öngören 15 Ocak tarihli ve 6056 sayılı  kararının kabul edildiği" bilgisi yer aldı. Kararda ayrıca, Kuzey Kore'nin Amman  Büyükelçisinin görevinin sona ereceği ve karşı tarafa da bunun büyükelçi  aracılığıyla tebliğ edileceği belirtildi.

Ürdünlü üst düzey bir yetkili ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada,  Ürdün'ün Kuzey Kore ile ilişkilerini kesme kararının egemenlik hakkının ve yüksek  devlet menfaatinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Nükleer faaliyetlerinden ötürü Kuzey Kore'ye uluslararası yaptırımlar  uygulanıyor.

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