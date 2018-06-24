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O ülke, Salah'a fahri vatandaşlık verdi

O ülke, Salah'a fahri vatandaşlık verdi.20372
  • Giriş : 24.06.2018 / 09:49:00

Çeçenistan, yetenekli oyuncu Salah'a fahri vatandaşlık verdi.

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Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, yetenekli oyuncu Salah'a fahri vatandaşlık verdi.

Başkent Grozni'de Salah için tören düzenleyen Kadirov, Çeçenistan  fahri vatandaşlığı rozeti ve ülkesinin Futbol takımı Akhmat Grozni'nin formasını  yıldız oyuncuya takdim etti.

Törenin ardından duygularını dile getiren Başkan Kadirov, "Muhammed  Salah, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin onur vatandaşlığına layık görüldü. Mısır Milli  Takımı ve Liverpool üyesi bu harika futbolcunun söz konusu unvana layık görülmesi  için gereken kararı imzaladım." ifadelerini kullandı.

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda çıktığı iki maçı da kaybederek üst  tura yükselme şansını kaybeden Mısır, antrenmanlarını Grozni'de sürdürüyor.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de ağları 32 kez havalandırarak en  çok gol atan oyuncu unvanını elde eden Salah, Dünya Kupası'nda ise takımının tek  golüne imza atmıştı.

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