O ülkede 5,3 büyüklüğünde deprem yaşandı
Endonezya'nın doğusunda 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bölge halkı büyük bir panik yaşadı. Konuya ilişkin BMKG'den açıklama geldi.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), depremin merkez üssünün, eyaletin Sikka bölgesinin Hepang kentinin 47 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.
BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, deprem sonrası tsunami alarmı vermedi.
TRT
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