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O ülkede 5,3 büyüklüğünde deprem yaşandı

O ülkede 5,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 05.02.2018 / 11:09:00
  • Güncelleme : 05.02.2018 / 11:11:25

Endonezya'nın doğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Endonezya'nın doğusunda 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bölge halkı büyük bir panik yaşadı. Konuya ilişkin BMKG'den açıklama geldi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), depremin  merkez üssünün, eyaletin Sikka bölgesinin Hepang kentinin 47 kilometre güneyi  olduğunu açıkladı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, deprem sonrası tsunami alarmı  vermedi.

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