O ülkede 5.4 büyüklüğünde korkutan deprem
Filipinler'in Bukidnon ve Lanao del Sur bölgeleri 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Yaşanan sarsıtının can ve mal kaybına yol açmadığını belirtildi.
Filipinler’in güneyinde 5.4’lük deprem meydana geldi.Filipinler’in Bukidnon ve Lanao del Sur bölgelerinde bu sabah meydana gelen 5.4’lük depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünün (Phivolcs) bu sabah yaptığı açıklamada, depremin yerel saat ile sabah 04.47'de meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, şimdilik can ve mal kaybının yaşanmadığı ancak sarsıntının bazı bölgelerde hasara neden olabileceği kaydedildi. Daha çok Mindanao Adası'nda hissedilen deprem, Cagayan de Oro ve Kidapawan şehirlerinde de hissedildi.Öte yandan, Malezya’nın güneydoğusundaki Borneo Adası'nın Sabah Eyaleti'nde de 3.8’lik hafif bir sarsıntı yaşandı. Malezya Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bu sabah yaptığı açıklamada, depremin Sabah Eyaleti'nde bulunan Tongod şehrine 35 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle sabah 08.25'de meydana gelen depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.
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