O ülkede 5,7 büyüklüğünde deprem yaşandı
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı büyük korku atlatttı. Konuya ilişkin BMKG'den ayrıntılı açıklama geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Maluku eyaletinin Seram bölgesinin 85 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin deniz seviyesinin 13 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
BMKG, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybının olmadığını, tsunami uyarısının da yapılmadığını bildirdi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Birleşmiş Milletler'den Afrin açıklaması
Birleşmiş Milletler'den TSK'nın operasyon yürüttüğü Afrin ile ilgili açıklama geldi.
'Teşhis edilemeyen hastalık' salgını!
'Teşhis edilemeyen hastalık' salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti.
Yunan Bakan'dan Türkiye'ye şantaj
Yunanistan Başbakanı Kamenos, Türkiye ile ilgili skandal sözler sarfetti.
ABD'den Kore'ye 'suikast' yaptırımı
Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sular durulmuyor.
Trump gerginliği tırmandırıyor!
ABD Başkanı Donald Trump, gerginliği arttıracak yeni açıklamalarda bulundu.