O ülkede 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı
Güney Amerika ülkesi Şili fena sallandı. 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken ABD Jeolojij Araştırmalar Merkezi'nden konuya ilişkin açıklama geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Coquimbo bölgesindeki Ovalle kentine 54 kilometre uzaklıkta oluşan 6,2 büyüklüğündeki depremin 76 kilometre derinlikte kaydedildiği açıklandı.
Ülkede tsunami uyarısı yapılmazken, depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
TÜRKİYE
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