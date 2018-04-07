O ülkede 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı
Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Sismik Araştırmalar Merkezi'nden açıklama geldi.
Merkezin verilerine göre TSİ 07:48'de meydana gelen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü.
SABAH
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