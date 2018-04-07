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O ülkede 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı

O ülkede 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 07.04.2018 / 11:15:00

Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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Sepet Beşik

Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Sismik Araştırmalar Merkezi'nden açıklama geldi.

Merkezin verilerine göre TSİ 07:48'de meydana gelen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü.

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