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O ülkede 6.6 büyüklüğünde deprem yaşandı

O ülkede 6.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.18079
  • Giriş : 26.03.2018 / 15:46:00

Papua Yeni Gine'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Papua Yeni Gine'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Amerika Birleşik Devletler Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Kimbe olduğunu bildirdi.

Yerin 40 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Papua Yeni Gine'nin doğusundaki Porgera şehri yakınlarında 6 Mart'ta meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 55 kişi yaşamını yitirmişti.

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