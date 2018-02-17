Facebook Twitter Rss

O ülkede 7,5 büyüklüğünde deprem yaşandı

O ülkede 7,5 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 17.02.2018 / 08:03:00

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybına dair açıklama henüz yapılmazken bölgede yaşayan halk korku dolu anlar yaşadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tsunami tehlikesinin olmadığını duyurdu.

Meksika'da 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.

HÜRRİYET

PKK, Afrin'de o bölgeyi boşaltıyor

F.Bahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta büyük şok

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya açıkladı: Suriye rejimi Afrin'e giriyor

Rusya açıkladı: Suriye rejimi Afrin'e giriyor

Rusya, Suriye rejiminin önümüzdeki günlerde Afrin'e gireceğin, açıkladı.

Başbakan istifa mektubunu hükümete sundu

Başbakan istifa mektubunu hükümete sundu

Etiyopya Başbakanı Desalegn, istifa mektubunu hükümete sundu.

 

Rusya: ABD Türkiye'yi provoke ediyor

Rusya: ABD Türkiye'yi provoke ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama geldi.

ABD: YPG'ye silah vermedik

ABD: YPG'ye silah vermedik

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'ndan YPG ile ilgili açıklama geldi.

 

Amerika'da okula saldırı: 17 ölü

Amerika'da okula saldırı: 17 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir liseye kanlı bir saldırı düzenlendi.

ABD'den Erdoğan'a 'Osmanlı tokadı' yanıtı

ABD'den Erdoğan'a 'Osmanlı tokadı' yanıtı

ABD'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Osmanlı tokadı' ile ilgili yanıt geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya