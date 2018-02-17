O ülkede 7,5 büyüklüğünde deprem yaşandı
Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybına dair açıklama henüz yapılmazken bölgede yaşayan halk korku dolu anlar yaşadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tsunami tehlikesinin olmadığını duyurdu.
Meksika'da 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.
HÜRRİYET
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