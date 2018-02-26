O ülkede 7,5 büyüklüğünde deprem yaşandı
Papua Yeni Gine'nin doğusunda yer alan Lagaip-Porgera şehrinde 7,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama gelmedi. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu ayrıntılı bilgiyi verdi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'de, merkezi üssü ülkenin doğusundaki Lagaip-Porgera şehrinin 89 kilometre güney batısı olan 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 35 kilometre altında meydana gelen depremin TSİ 20.44'de olduğu kaydedildi.
ABD Pasifik Tsunami Alarm Merkezinden (PTWC) yapılan açıklamada ise depremin karada olması sebebiyle herhangi bir dev dalga oluşmasının beklenmediği ve tsunami alarmı verilmediği belirtildi.
NTV
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