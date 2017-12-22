O ülkede bombalı saldırı: 4 kişi can verdi
Afganistan kana bulandı. Henüz üstlenin olmadığı bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanak hastaneye kaldırılan 6 kişinin ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Rus ve İngiliz bakanla canlı yayında kapıştı
Moskova'da Rus ve İngiliz bakanların yaptığı toplantı olay yarattı.
ABD: SGD sayesinde tek bir asker kaybetmedik
Amerika Birleşik Devletleri'nden SDG ile ilgili açıklama geldi.
İsrail'i 2 Türk'ü gözaltına aldı!
Birleşmiş Milletler'in kararı ile sarsılan İsrail, müdahaleye ediyor.
Fransa'dan açıklama: Filistin'i tanıyacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.