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O ülkede deprem! 5.8 şiddetinde sallandı!

O ülkede deprem! 5.8 şiddetinde sallandı!.18079
  • Giriş : 29.04.2017 / 08:48:00

Filipinler'in doğusundaki Mindanao adası 5.8 şiddetinde sallandı.

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Filipinler'in doğusundaki Mindanao adası 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı bulunmadığı öğrenildi. Sarsıntının ardından tsunami oluşabileceği uyarısında bulunuldu ancak yapılan açıklamalar tehlikenin atlatıldığını ortaya koydu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in doğusundaki Mindanao adası yakınlarında deprem gerçekleşti.

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