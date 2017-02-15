O ülkede güzellik yarışması yasaklandı
Miss Gine 2017 Yarışmasında mayolu defilelerin ülkede başlattığı tartışma sonrası hükümet önemli bir karar aldı. Bikinili defileyi 'ahlaka aykırı' bulan Ginelilere hükümetten destek geldi ve güzellik yarışmaları yasaklandı.
Kültür Bakanlığı yarışma için yeni bir "ahlak kuralları" oluşturulana kadar yasağın devam edeceğini açıkladı. Bakan Siaka Barry, kuralların oluşturulması için bir komite oluşturulduğunu duyurdu.
Bakan ayrıca hükümetin organizatörlerin sözleşmesini sonlandırdığını da açıkladı.
Bir Gineli Twitter üzerinden yarışmanın Gine kültürü için "utanç kaynağı" olduğunu söyledi.
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