O ülkede korkunç kaza: 17 çocuk öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonla çarpışan okul servisinde bulunan 17 çocuk hayatını kaybetti. Minibüsün içinde 20 öğrencinin bulunduğu, olay yerinde ekiplerin hala çalıştığı öğrenildi.
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