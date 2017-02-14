O ülkede Sevgililer Günü yasaklandı!
Pakistan'da büyük şok. Pakistan Yüksek Mahkemesi, 'ani etkide buunduğu' gerekçesiyle Sevgililer Günü'nün kutlanmasını yasakladı. Yasak kararının kamusal kutlamaları ve medyayı da kapsadığı açıklandı.
Mahkeme kararı, Abdul Waheed adlı vatandaşın Sevgililer Günü’nün İslam öğretilerine karşı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvurusu üzerine alındı.
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