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O ülkede Türkler sokağa çıkamıyor

O ülkede Türkler sokağa çıkamıyor.22869
  • Giriş : 06.07.2017 / 09:08:00

Bulgaristan'da yaşayan Türkler, son günlerde sokağa çıkamıyor.

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Bulgaristan'da son dönemde Türkler'e ve Romanlar'a karşı yapılan eylemler gerilimi artırdı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Asenovgrad başta olmak üzere birçok yerde yapılan protestolar nedeniyle Türkler sokağa çıkamıyor.

Asenovgrad'a başka kentlerden giden 7 ila 8 bin bin kadar protestocunun toplandığı ve çıkan olaylarda 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Türkler'in evlerinden çıkmaya korktuğu bilgileri gelirken ayrıca sosyal medyadan da tehdit yağıyor. DOST Partisi yetkilisi, “Protestolara yol açan olay Romanlar’la Bulgarlar arasında çıkmasına rağmen gösteriler kasten Türkler’i hedef alıyor” dedi.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Renkveren'in haberine göre, olayların fitilini ateşleyen geçtiğimiz hafta bir piknik alanında Türk kökenli bir grupla, Bulgar sporcular arasında yaşanan bir kavga olduğu iddia edilmişti. 26 Haziran'da Türkler'in pikniğe gittiği bir yerde iki Bulgar kürekçi kız suya düşmüş, Türkler'in kızlara yardım etmeye çalıştığı ancak Bulgar kızlar yardım teşebbüsünü yanlış anlayarak polise 'sarkıntılık ettikleri' yönünde şikayette bulunmuştu. Bulgarlar'ın Türkler'e saldırması sonrası çıkan olaylar büyümüştü. Ancak Türkler'i temsil eden DOST Partisi Asenovgrad geçici İlçe Başkanı Taner Alimolla, olayların medyada aksettirildiğinin aksine Romanlar'la Bulgarlar arasında çıktığını açıkladı.

Alimolla Roman mahallesinde meydana gelen olayda Bulgar kürekçilerin şikayet ettiği kişilerin aslında Roman olduğunu belirtti. Alimolla, "Birçok Bulgar, olayın Romanlar ile Bulgarlar arasında geçtiğinin farkında olmasına rağmen protestoların Türk karşıtı gösterilere dönüşmesine göz yumdu" dedi.

Bazı Roman liderlerin de olayı Türkler'in üzerine yıkmaya çalıştığını beliten Alimolla, Romanlar'ın siyasi partisi Eşit Sosyal Model Hareketi (DROM) lideri Iliya Iliyev'in olayların ardından "Asenovgrad'da Romanlar yaşamıyor" diyerek olayın sorumluluğunu Türkler'e attığını söyledi.

Türkler'in evlerinden çıkmaya korktuğu bilgileri gelirken ayrıca sosyal medyadan da tehdit yağıyor. Gerekli önlemleri alan Bulgar polisinin Türkler'i ve Romanlar'ı koruduğunu söyleyen Alimolla, protestoların ne zaman biteceğini kestiremediklerini ve gösteriler sonrası sorunlarla karşılaşılabileceğini söyledi. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani de Asenovgrad'daki olaylar hakkında konuştu. Olayın Roman ve Bulgarlar arasında geçtiğini ve adli bir kavganın aşırı sağcı gruplar nedeniyle hassas noktalara ulaştığını söyleyen Ergani, olayların yakında yatışmasını beklediklerini ifade etti. Ergani, yetkililerin ülke içi huzuru sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Bulgar kürekçiler ve Romanlar arasında çıkan tartışma sonrası Bulgarların Romanlar'a saldırmasıyla çok sayıda genç yaralanmıştı. Görgü tanıkları gençlerin ambulanslarla hastaneye götürüldüğü ancak doktorların hastalarla ilgilenmediğini iddia etti. Tutukluluğu süren 9 kişinin ise bugün Filibe şehir mahkemesinde duruşması var.

SABAH

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