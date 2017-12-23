O zabıta memuru ilk kez konuştu!
Şoke eden olayda gelişmeler sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın el koyduğu olayda emniyet şeridinden gittiği gerekçesiyle darp edilen zabıta memuru ilk kez konuştu.
Kartal'daki İBB yerleşkesinde geçen hafta yaşanan olayda, iddialara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, bir zabıta memurunun emniyet şeridini kullandığını görünce yanına çağırdı. Yanına çağırdığı memura bağırmaya başlayan Karali, Tokat atıp dövdü. Müdüründen dayak yiyen memur ise 'hazır ol'da bekleyip hiç tepki vermedi. Karali'nin arkadaşlarını dövdüğünü gören diğer memurların ise olaya tepkisiz kalması dikkat çekti. Daire başkanı bağırarak uzaklaşırken, dayak yiyen zabıta memuru daha fazla dayanamayarak bayıldı. Zabıta, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karali'ye acımayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Zabıta memuruna şiddet görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Zabıta Daire Başkanı'nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsun."
ZABITA KENAN KONUŞTU
Tayfun Karali'nin şiddet uyguladığı taşeron çalışan zabıta Kenan Fidan, Habertürk'e yaptığı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerde her şeyin ortada olduğunu söyledi. Yaşananları kendisinin de tasvip etmediğini belirten Fidan, şunları söyledi: "Ben çekici şoförüyüm. Emniyet şeridini kullanarak çalışıyorum. Şerit ihlali olduğu doğru. Bu sırada da müdür görmüş. Olayın çok detayına inmek istemiyorum. Hukuki yollara başvurup başvurmayacağımı henüz bilmiyorum. Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Görüntüleri herkes gördü. Ötesi gerisi yok. Üstlerimden aldığım talimat doğrultusunda, kamu çalışanı olduğumuz için fazla konuşamayacağım. Büyüklerimiz zaten gereğini yaptı. Haberlerde neler yazılıp çizildiyse doğrudur. Ben çekici şoförüyüm ve trafik bürolarına bağlı olarak çalışıyorum."
SABAH
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