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OAKA'da kaybeden Panathinaikos'tan itiraz

OAKA'da kaybeden Panathinaikos'tan itiraz.24345
  • Giriş : 25.04.2017 / 20:36:00

OAKA'da Fenerbahçe'ye iki maçta da kaybeden Panathinaikos, Euroleague'e itiraz mektubu gönderdi.

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Fenerbahçe'ye Atina'da 2 kez üstüste yenilen Panathinaikos, salon dışında sonuç elde etmeye çalışıyor.

Yunan ekibi özellikle son maçta Fenerbahçe'nin geriden gelip galibniyet elde etmesinni hala sindirememiş gözüküyor.

Singleton'a çalınan teknik faul ve Pero Antic'in, Pana taraftarıyla diyaloglarını konu alan mektupta, maçın son anlarında hakemlerin 'çalmadığı iddia edilen fauller' ile ilgili de itirazlar yer aldı. İtiraz mektubuna, sözü geçen olayların video kayıtları da kulüp tarafından eklendi.

Hürriyet

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