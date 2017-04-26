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Barack Obama 400 bin dolara konuşacak

Barack Obama 400 bin dolara konuşacak.15791
  • Giriş : 26.04.2017 / 09:11:00
  • Güncelleme : 26.04.2017 / 11:33:37

Eski ABD Başkanı Obama, konferansta konuşmak için 400 bin dolar alacak.

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20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devreden eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, bir firmanın düzenleyeceği konferansta konuşacak. Obama'nın konferansta konuşmak için 400 bin dolar alacağı öğrenildi.

Cantor Fitzgerald firmasının eylül ayında düzenleyeceği sağlık konferansında ana konuşmacı olarak boy gösterecek Obama'nın, konferansın öğle yemeğinde konuşacağı kaydedildi.

Obama, başkanlığı sırasında, 2008'de başlayan finansal kriz ve ardından yaşanan ekonomik resesyonla ilgili Wall Street'teki şirketleri sorumlu göstermiş ve krizin büyük ölçüde bu firmaların faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade etmişti.

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