Obama askıya aldı, Trump yürürlüğe koydu
ABD'nn yeni başkanı Donald Trump, önemli konularda kritik kararlar vereye devam ediyor. Trump, Obama'nın son dönemlerinde askıya alınan Dakota Petrol Boru Hattı projesinin başkanlık özel yetkisi kullanarak yeniden yürülüğe koydu.
Kuzey Dakota bölümü hariç büyük oranda tamamlanan 3 milyar 700 milyon dolarlık boru hattının geçiş güzergahı olarak başlangıçta Kuzey Dakota'nın başkentine yakın bir nokta belirlenmişti. Ancak söz konusu rota, başkente içme suyu sağlayan kaynaklara zarar vereceği endişesiyle iptal edilmişti.
Proje, Kuzey Dakota'nın Bakken bölgesinden çıkarılan ham petrolün Güney Dakota ve Lowa eyaletlerinden geçirerek İllinois'e taşınmasını sağlaması öngörülüyor. Ülkenin4 eyaletinde 50 ilden geçecek boru hattının uzunluğunun bin 886 kilometre olacağı belirtiliyor. Obama'nın askıya aldığı proje, Kuzey Dakota eyaletinde polis ile bölgedeki Kızılderilileri karşı karşıya getirmiş ve yüzlerce kişi protesto gösterileri sırasında gözaltına alınmıştı.
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