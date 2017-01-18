Obama'dan çok tartışılacak af
Obama, casuslukla suçlanan çok önemli bir ismi affederek cezaevinden çıkmasını sağladı. ABD'deki bir çok isim, Obama'nın bu kararının "tartışmalı" olduğunu öne sürdü.
Obama, 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıla mahkum edilen Chelsea Manning’i affetti.
Manning’in 17 Mayıs’ta serbest bırakılacağı öğrenildi.
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