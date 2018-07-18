Facebook Twitter Rss

Obama'dan Trump'a eleştiri

Obama'dan Trump'a eleştiri.10576
  • Giriş : 18.07.2018 / 11:22:00

Eski ABD Başkanı Barack Obama, isim vermeden Trump'ı eleştirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Nelson Mandela'nın yüzüncü doğum günü etkinliklerine katıldı ve isim vermeden Donald Trump'ı eleştirdi.

ABD eski Başkanı Barack Obama Güney Afrika'da Nelson Mandela'nın yüzüncü doğum günü etkinliklerine katıldı. Obama konuşmasında dünya liderlerini korku ve nefret siyaseti yapmakla suçladı ve basın özgürlüğüne dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama Güney Afrika'da ortaya çıktı.

Görevi bıraktıktan sonra düşük bir profil izleyen Obama, Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın 100'üncü doğum günü için yapılan etkinliklere katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Obama, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Dünya liderlerini korku ve nefret siyaseti yapmakla itham eden Obama, "Korku ve kin siyaseti yükselişe geçti. Bu politikalar birkaç yıl önce hayal edemeyeceğimiz bir hızda yayılıyor. Diktatör politikları birden hayatımıza girdi. Demokrasi bir şekilde korundu ancak iktidar sahipleri demokrasiye anlam veren her kurumun altını oymaya çalışıyor" dedi.

ABD eski Başkanı Barack Obama basın özgürlüğünün de tehlikede olduğuna işaret etti.

Obama sözlerini şöyle sürdürdü: "Özgür basın saldırı altında. Sansür ve basına devlet denetimi yükselişte. Bir zamanlar bilgiyi ve anlayışı yaymak için bir araç olarak görülen sosyal medyanın bile komplo teorileri, nefret ve propaganda yaymada da etkili olduğu kanıtlandı."

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın konuşması dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Barack Obama 2008-2016 yılları arasında ABD Başkanlığı yapmıştı.

HÜRRİYET

Dikkat! YDS başvuruları başladı!

O 3 oyuncu, Fikret Orman'ı çileden çıkardı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Tayland'daki futbolcu çocuklar taburcu edildi

Tayland'daki futbolcu çocuklar taburcu edildi

Tayland'da 9 gün önce kaybolan futbolcu çocuklar bulundu.

Putin: Trump'ı herkes işadamı sanıyor

Putin: Trump'ı herkes işadamı sanıyor

Rus lider Putin, Donald Trump ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

ABD Dışişleri'nden '15 Temmuz' açıklaması

ABD Dışişleri'nden '15 Temmuz' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen kanlı darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı.

NATO komutanı: S-400'ler NATO için risk

NATO komutanı: S-400'ler NATO için risk

NATO Hava Kuvvetleri Komutanı General Tod Wolters, Türkiye'nin S-400 alımlarıyla ilgili konuştu.

 

ABD Başkanı Trump: May haberleri yalan

ABD Başkanı Trump: May haberleri yalan

Trump, İngiltere Başbakanı May ile ilgili haberleri yalanladı.

Japonya'da felaket: 209 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da felaket: 209 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da sel ve heyelanlardan ölenlerin sayısı 209'a yükseldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya