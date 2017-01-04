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ABD Başkanı Obama, Erdoğan'la ne konuştu?

ABD Başkanı Obama, Erdoğan'la ne konuştu?.15934
  • Giriş : 04.01.2017 / 08:03:00
  • Güncelleme : 04.01.2017 / 11:11:28

ABD Başkanı Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesi yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama uzun bir aradan sonra bir konuşma gerçekleştirdi.

ABD Başkanı İstanbul Ortaköy'de yaşanan Reina katliamı ve Kayseri'deki saldırı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

ABD Başkanı Obama, yılbaşı gecesinde İstanbul Ortaköy’de DAEŞ, daha önce ise askerlerimize yönelik olarak 17 Aralık’ta Kayseri’de PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti, yaralılar için acil şifa diledi.

İki lider, terörle mücadele konusunda Türkiye ve ABD’nin birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
ABD Başkanı Obama, Suriye’de ateşkesin ülke genelini kapmasını ve rejim ile muhalifler arasında siyasi müzakerelerin başlamasını sağlama amacıyla Türkiye’nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE YAKIN İŞBİRLİĞİ

Irak ve Suriye’de terör örgütü DAEŞ’e karşı mücadelede kaydedilen son gelişmeleri ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, bu konuda Türkiye ve ABD’nin sürekli yakın işbirliği halinde çalışmaya devam etmeleri gerektiği hususunda mutabık kaldı.

Kıbrıs meselesine de değinilen görüşmede her iki lider, halihazırdaki müzakere sürecinin, iki kesimli, iki toplumlu bir çözümle adada birliğin sağlanmasıyla neticelenmesi temennisinde bulundu.

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