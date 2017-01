Obama gitti, Trump geldi

ABD, tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. Obama, görevi ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a verdi. Obama'dan önceki başkan Bush da kongre salonuna geldi. Bill ve Hillary Clinton çifti de tören için yerini aldı.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat aday Hillary Clinton'la girdiği başkanlık yarışını sürpriz bir şekilde kazanan Cumhuriyetçi iş adamı Donald Trump başkanlık yeminini etti.Barack Obama ABD Başkanı olarak son kez bir konuk karşıladı. Donald Trump'a eşi Melania Trump, Barack Obama'ya ise eşi Michelle Obama eşlik etti.Trump, 2000 ve 2004'te seçilen George Walker Bush'tan sonra Başkan olan ilk Cumhuriyetçi olacak. Donald Trump dün Washington'a gelerek ilk karşılama törenine katılmış, Lincoln Anıtı'na giderek kendisi adına yapılanan konseri izleyerek kısa bir konuşma yapmıştı.Trump, tüm ABD vatandaşları olarak büyük bir ulusal tabanın parçası olduklarını belirterek "Ülkemizi yeniden yapılandıracağız ve dünyanın kaderine karar vereceğiz" dedi.​ Dış politikada ABD çıkarlarını önde tutmak kaydı ile ülkelerlerle iyi ilişkiler kurulmaya çalışılacağını söyleyen Trump'ın konuşmasının ana ekseni seçim kampanyasında da üstünde durduğu ekonomik yatırımlar oldu. Trump, “iktidar Washington’dan halka geçti artık” ifadelerini kullanan Trump, orta sınıf vurgusu yaptı.Trump "Uygar dünyayı birleştirip radikal İslami terörü yeryüzünden bitireceğiz" diye konuştu.Trump, konuşmasını, seçim kampanyasındaki sloganına atıfta bulunarak, "Amerika'yı yeniden büyük yapacağız" diye bitirdi."Yüksek Mahkeme Baş yargıcı, sayın başkan Bush, Obama, Clinton ve herkese çok teşekkürler. Biz Amerika'nın vatandaşları olarak büyük bir ulusal çaba içerisinde girmiş bulunuyoruz. Ülkemizi tekrar tesis etmek istiyoruz. Herkesten çok iyi bir çaba görüyoruz. Amerika ve dünya bu çabanın sonuçlarını görecek. Karşımıza zorlukla çıkacak. Pek çok zorlukla karşılaşacağız ama işimizi başaracağız. Bu basamaklarda yıllardır bu şekilde toplanıyoruz. Sayın Başkan Barack Obama ve Michelle Obama'ya katkıları için teşekkür ediyorum. Muhteşemdiler""Washington DC'deki iktidarı alıyoruz ve sizlere halka veriyoruz. Washington gelişti ancak bu varlığı ne yazık ki insanlar alamadı. Pek çok fabrika kapandı, işlerini kaybeden insanlar oldu ama Washington hep kendini korudu, halkını korumadı. Buradaki zaferler sizin zaferlerle olmadı, onların elde ettikleri başarı sizlerin başarısı olmadı. Kutlanacak şeyler halk için kutlanacak şeyler değildi. Değişim başlıyoru çünkü bu an sizin anınız. Bu an size ait""Herkes şu an sizi dinliyor. Bu ana kadar böyle bir şey görülmedi. Eğitim sistemi nakit içinde boğulmasına rağmen gençlerimizi ve çocuklarımızı bilgiden mahrum edecek şekilde tesis edilmiş. Suç örgütleri, çeteler birçok insanın hayatını mahfetti. Bütün bu hikaye burada nihayetlenmiş bulunuyor. Biz bir milletiz, tek milletiz. Her birimizin acısı bizim acımız. Onları hayalleri bizim hayallerimiz. Bizim başarımız ancak onların başarısı olursa önemli. Ülkemizi yeniden yapılandıracağız ve dünyanın kaderine karar vereceğiz""Bundan sonra geleceğe bakacağız""Bütün Amerikalılara yeminim şu olacak. Onlarca yıldır Amerikan sanayiini zora sokacak şekilde uluslararası ticarete yönlendik. Ve bizim askeri gücümüzü ve ordumuzu zayıflatacak hareketlere giriştik. Öyle bir noktaya geldik ki, trilyonlarca dolar harcamışız yurt dışında. Bunlar olup biterken Amerika'nın altyapısı onarılamaz bozukluğa doğru ilerlemeye başladı. Diğer ülkeleri zenginleştirirken bizim ülkemizdeki refah neredeyse kaybolmaya başlamış. Yatırımcılar topraklarımızdan uzaklaşmaya başlamış. Ve milyonlarca Amerikalı çalışanı yolda bırakmış. Orta sınıfın refahı dünyadaki farklı yerdelere dağıtılmış. Şimdi ve bundan sonra sadece geleceğe bakacağız""Sizi asla yarı yolda bırakmayacağım. Köprüler, havalimanları, tüneller, bu şahane ulusun hizmetine sunacağız. İnsanları işsizlik maaşından çıkartıp tekrar işe yerleştireceğiz ve Amerikan iş gücünü merkeze koyacağız. 2 basit kuralı takip edeceğiz. Amerikalılar tarafından yapılacak her şey ve Amerikalılar işe alınacak. Tüm dünyadaki uluslarla dostane ilişkiler kuracağız. Tabii ki her ulus ve ülke kendi öncelikleri dahilinde ilerlemeyi tercih eder. Biz de ABD olarak kendi önceliklerimizle parlayacağız. Radikal İslamcı teröristlere karşı savaşacağız ve bu dünyanın yüzünden onları tamamen sileceğiz""Bizim önyargıya hiç yerimiz yok. İncil bize Tanrı'nın insanlarının birlik halinde yaşamasının şahane bir şey olduğunu söylüyor. Dürüst bir şekilde konuşacağız ancak her zaman birlik içerisinde olacağız. ABD birlik olursa kesinlikle durdurulamaz. Hiçbir korku olmasına gerek yok. Korunuyoruz ve her zaman da korunmaya devam edeceğiz. Askeri kuvvetlerimizdeki erkekler ve kadınlar tarafından korunuyoruz. En önemlisi Tanrı tarafından korunuyoruz, korunmaya devam edeceğiz""Bir ulus olarak ancak uğraş vermeye devam ettiğimiz sürece ayakta kalırız. Hep konuşulan ama hiç harekete geçilmeyen politikadan uzak duracağız. Artık boş konuşma zamanı geçti, harekete geçme zamanı. Biz siyah da olsak, kahverengi de olsak bu milleti seven kan hepimizde var. O kanı paylaşıyoruz. Milliyetçi kanımız ortak. Aynı zaferi düşleyen düşlerimiz var. Aynı bayrağın altında kalbimiz çarpıyor.""ABD’nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası’nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim.”ABD'nin yeni first lady'si Melania Trump, Ralph Lauren imzalı mavi bir elbiseyi tercih etti.Reuters, Washington'daki Trump karşıtı yürüyüşte, siyah kapüşonlu eylemcilerin çevredeki dükkanların ve araçların camlarını kırdığını bildirdi. Polisin protestoculara müdahale ettiği görüldü.AFP'nin haberine göre, ABD polisi, yemin töreninin gerçekleştirildiği Kongre binasının yakınlarındaki eylemlere katılan protestocuları dağıtmak için biber gazı kullanıyor.