Facebook Twitter Rss

Obama gitmeden bunu yaptı

Obama gitmeden bunu yaptı.15791
  • Giriş : 20.01.2017 / 08:22:00
  • Güncelleme : 20.01.2017 / 12:27:56

ABD Başkanı Barack Obama, koltuğu bırakmadan önce 330 kişinin cezasını indirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Görevi Donald Trump'a devredecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'dan bir açıklama yaparak 330 kişinin cezasında indirim yapıldığını bildirdi. Bu ceza indirimi ABD tarihinde en fazla verilen ceza indirimi oldu.

Sekiz yıllık başkanlığı döneminde aralarında 589 ömür boyu cezalıların da aralarında bulunduğu bin 715 kişinin cezasını indiren Obama'nın son 12 başkanın yaptığı toplam indirimden daha fazla kişi için ceza indirim yetkisi kullandığı belirtildi.

Obama iki gün önce aralarında ABD'nin gizli belgelerini sızdırmakla 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Chelsea Manning'in de bulunduğu 209 kişinin cezasını indirmiş 64 mahkumu da affetmişti.

Ceza hukuku alanındaki reform planının bir parçası olarak 2014 yılında özel af inisiyatifini başlatan Obama, binlerce federal mahkumun ceza indirimi için Adalet Bakanlığına başvurmasının yolunu açmıştı.

Beyaz Saray açıklamasında "Federal tutukluların yaklaşık yarısı uyuşturucuyla ilişkili suçlardan hapis yatıyor ve başkanın ceza indiriminden yararlananların çoğu uyuşturucuyla mücadele kapsamında verildiği için çok ağır cezalara çarptırılanlardır." ifadelerine yer verildi

Kimliği belli oldu! İşte o hain!

İstanbul Emniyeti'nde atama depremi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya'dan açıklama: Misilleme yapacağız

Rusya'dan açıklama: Misilleme yapacağız

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kriz büyüyor.

Ünlü şarkıcının cesedi yanmış halde bulundu

Ünlü şarkıcının cesedi yanmış halde bulundu

Dünyaca ünlü şarkıcının cesedi aracının içinde yanmış halde bulundu.

 

İtalya'da dehşet: Ölüler var

İtalya'da dehşet: Ölüler var

İtalya'da meydana gelen çığ felaketinde ölen insanların olduğu açıklandı.

Çipras: Türkiye agresif söylemlerini bıraksın

Çipras: Türkiye agresif söylemlerini bıraksın

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'yi "agresif söylemler kullanmakla" suçladı.

 

Kuzey Kore'den Obama'ya: Valizlerini topla

Kuzey Kore'den Obama'ya: Valizlerini topla

Kuzey Kore, yine ABD Başkanı Barack Obama'yı kızdıracak bir açıklamada bulundu.

Trump'tan 'Amerikan doları' açıklaması

Trump'tan 'Amerikan doları' açıklaması

ABD Başkanı Trump, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya