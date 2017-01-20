Obama gitmeden bunu yaptı
Görevi Donald Trump'a devredecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'dan bir açıklama yaparak 330 kişinin cezasında indirim yapıldığını bildirdi. Bu ceza indirimi ABD tarihinde en fazla verilen ceza indirimi oldu.
Sekiz yıllık başkanlığı döneminde aralarında 589 ömür boyu cezalıların da aralarında bulunduğu bin 715 kişinin cezasını indiren Obama'nın son 12 başkanın yaptığı toplam indirimden daha fazla kişi için ceza indirim yetkisi kullandığı belirtildi.
Obama iki gün önce aralarında ABD'nin gizli belgelerini sızdırmakla 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Chelsea Manning'in de bulunduğu 209 kişinin cezasını indirmiş 64 mahkumu da affetmişti.
Ceza hukuku alanındaki reform planının bir parçası olarak 2014 yılında özel af inisiyatifini başlatan Obama, binlerce federal mahkumun ceza indirimi için Adalet Bakanlığına başvurmasının yolunu açmıştı.
Beyaz Saray açıklamasında "Federal tutukluların yaklaşık yarısı uyuşturucuyla ilişkili suçlardan hapis yatıyor ve başkanın ceza indiriminden yararlananların çoğu uyuşturucuyla mücadele kapsamında verildiği için çok ağır cezalara çarptırılanlardır." ifadelerine yer verildi
DİĞER HABERLER
Rusya'dan açıklama: Misilleme yapacağız
Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kriz büyüyor.
Ünlü şarkıcının cesedi yanmış halde bulundu
Dünyaca ünlü şarkıcının cesedi aracının içinde yanmış halde bulundu.
İtalya'da dehşet: Ölüler var
İtalya'da meydana gelen çığ felaketinde ölen insanların olduğu açıklandı.
Çipras: Türkiye agresif söylemlerini bıraksın
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'yi "agresif söylemler kullanmakla" suçladı.
Kuzey Kore'den Obama'ya: Valizlerini topla
Kuzey Kore, yine ABD Başkanı Barack Obama'yı kızdıracak bir açıklamada bulundu.
Trump'tan 'Amerikan doları' açıklaması
ABD Başkanı Trump, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.