Obama görevi bırakmadan onu affetti
20 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı görevini Donald Trump'a devredecek olan Barack Obama, gidişine günler kala 35 yıla mahkum edilen Chelsea Manning için af yetkisini kullandı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın farklı suçlardan ceza alan toplam 273 mahkûm için "özel af" yetkisini kullandığı bildirildi.
Koltuğu devretmeden önce 64 mahkûmu affeden, 209 mahkumun ise cezasını hafifleten Obama’nın listesinde ABD ordusu ve hükümetine ait gizli belgeleri Wikileaks'e sızdıran Manning de bulunuyor.
Görevi bırakmasına günler kala Obamadan sürpriz kararManning, 2013'te 35 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan bir gün sonra, artık hayatına kadın olarak devam etmek istediğini açıkladı. Eski asker, adını da Chelsea Manning olarak değiştirdi.
Beyaz Saray açıklamasında, Obama’nın af listesine alınan Manning’in cezasının hafifletileceği ve 17 Mayıs'ta serbest kalacağı bildirildi.
29 yaşındaki Manning, 2010 yılında Bağdat’ta görev yaptığı sırada elde ettiği gizli askeri bilgileri Wikileaks aracılığıyla sızdırdığı suçlamasıyla 2013 senesinde toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
27 Mayıs 2010'dan beri tutuklu olan Manning, geçen yıl iki kez intihara kalkışmıştı.
ASSANGE ŞARTINI AÇIKLAMIŞTI
Wikileaks’in Twitter hesabından geçen hafta yapılan açıklamada "Adalet Bakanlığı’ndaki davanın açıkça anayasa ihlali olmasına karşın, eğer (ABD Başkanı Barack) Obama, Manning’i affederse; Assange ABD’ye iade edilmesini kabul edecektir" denilmişti.
Assange 2012 yılından bu yana, ABD’ye iade edilme riski olduğundan endişe ederek sığındığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinde yaşıyor.
20 Ocak'ta görevini devredecek Obama’nın af listesinde, 2007-2011 yılları arasında ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı olarak görev yapan James Cartwright da bulunuyor. Cartwright, 2012 yılında verdiği yanlış bir ifadeden dolayı suçlu bulunmuştu.
TARİHE GEÇTİ
Cezası kaldırılan veya hafifletilen mahkumların önemli bir bölümünün, şiddete bulaşmamış kişiler arasından belirlenen "uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan" ceza almış kişiler olduğu kaydedildi.
Obama, görev süresi içinde en fazla sayıda mahkûmu affeden ABD başkanı olarak kayıtlara geçti.
OBAMA GÖREVİ TRUMP'A DEVREDİYOR
ABD Başkanı Obama 20 Ocak Cuma günü görevi Trump'a teslim edecek.
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