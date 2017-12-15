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Barack Obama'nın getirdiği yasak kaldırıldı

Barack Obama'nın getirdiği yasak kaldırıldı.15791
  • Giriş : 15.12.2017 / 08:42:00
  • Güncelleme : 15.12.2017 / 12:06:46

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın getirdiği yasak kaldırıldı.

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Sepet Beşik

Oylama sonuçlandı. 20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devreden eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın 2015 yılında getirdiği internet kısıtlama yasağı kaldııldı.

Amerika'da artık internet kullananlara, 'internet sağlayıcıları veya federal hükümet' herhangi bir müdahalede bulunamayacak. Tüketicinin internete özgürce ulaşabilmesini sağlayan "ağ tarafsızlığı"nın kaldırılması ülkede büyük tartışmaya neden oldu.

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